На Черкащині з підрядника, який ремонтував медустанову, стягнуто 1 млн грн

Черкаська окружна прокуратура встановила, що один із суб'єктів господарювання у ціну договору про проведення капітального ремонту системи киснепостачання медичної комунальної установи Черкаського району безпідставно включив податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 420 тис. грн., повідомляє пресслужба Черкаської області. прокуратури.

"З метою боротьби та подолання наслідків коронавірусної хвороби COVID-19 держава звільнила від оподаткування податком на додану вартість певні операції із закупівлі товарів та послуг. Проте органи прокуратури області продовжують виявляти випадки включення постачальниками у вартість медичних засобів та обладнання як ПДВ. Зазначене зумовлює збільшення цін на лікування хворих, додаткові витрати бюджету, з одного боку, та збагачення несумлінних постачальників – з іншого", - йдеться у повідомленні.

Також під час виконання договору підрядник допустив відхилення від календарного графіка робіт, прострочивши їх виконання: деякі роботи залишаються невиконаними досі.

З огляду на виявлені порушення прокурор звернувся з позовом до суду про стягнення з підприємства коштів у сумі понад 1,1 млн грн безпідставно сплаченого ПДВ та штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов'язань згідно з договором, розповіли в прокуратурі.