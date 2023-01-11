Британія та Японія уклали угоду про двостороннє військове розгортання сил

Прем'єри Британії та Японії Ріші Сунак та Фуміо Кісіда у середу підписали угоду в сфері оборони, яка дозволяє цим країнам розміщувати свої збройні сили на території один одного, повідомляє Associated Press (AP).

Також цей договір передбачає збільшення масштабів і складності навчань за участю військових двох країн.

За даними AP, цей договір перебував у розробці кілька років, і минулого травня Кісіда обговорював його з тодішнім прем'єром Британії Борисом Джонсоном. Це перша подібна угода Японії з європейською країною.

Цього року до Японії перейшло головування у G7. Зараз прем'єр Кісіда перебуває в турне Францією, Британією, Італією, Канадою та США. У п'ятницю Кісіда запланував переговори з американським президентом Джо Байденом.

AP нагадує, що Японія і Британія зміцнюють військову співпрацю на тлі зростаючого занепокоєння Токіо і Лондона у зв'язку з політикою, що проводиться КНР. У грудні в оновлених трьох ключових документах у сфері безпеки японська влада назвала Китай найсерйознішим викликом для Токіо у військовій сфері.