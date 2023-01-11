Події

20:11 11.01.2023

В Авдіївці вночі від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка

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В Авдіївці вночі від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка

У прифронтовій Авдіївці Донецької області сьогодні вночі померла 6-річна дівчинка, попередньо від серцевого нападу, повідомив голова військової адміністрації міста Віталій Барабаш у телевізійному ефірі в середу.

За його даними, у місті, незважаючи на критичну ситуацію, постійні обстріли, відсутність світла та тепла, залишаються 2,5 тис. мешканців, серед них – діти.

Як зазначив Барабаш, на жаль, влада жодним чином не може впливати на жителів, які вперто залишаються в зруйнованому місті. “За останні два тижні ніхто не виїхав із міста, ніхто навіть не подав заявок. У нас немає жодних важелів впливу. Немає жодних законних підстав для примусового вивезення дітей... Ми говоримо з нардепами: вирішіть це питання, ухваліть необхідне законодавство, адже у нас воєнний стан... бо страждають діти", - сказав Барабаш.

 

 

 

Теги: #діти #війна #донеччина

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