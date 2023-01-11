Зеленський: Донецький напрямок тримається

Бої на Донбасі тривають, донецький напрямок тримається, сказав у відеозверненні в середу президент України Володимир Зеленський.

"Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються вдати, нібито якась частина нашого міста Соледар, повністю зруйнованого окупантами, нібито це якесь досягнення Росії", - сказав Зеленський.

"І вже подають своєму суспільству так, щоби підтримувати мобілізацію, щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої тривають, донецький напрямок тримається", - наголосив він.