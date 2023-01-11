Події

18:20 11.01.2023

У Соледарі тривають бої, окупанти зазнають великих втрат - Генштаб ЗСУ

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У Соледарі тривають бої, окупанти зазнають великих втрат - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти основні зусилля зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області, роблять наступальні дії на бахмутському напрямку.

"(Ворог - ІФ-У) намагається взяти під контроль місто Соледар та шляхи постачання наших підрозділів, зазнає великих втрат, бої продовжуються", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, розміщеній на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також безуспішні наступальні дії окупанти ведуть на авдіївському напрямку.

На куп'янському та новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне становище, а на лиманському, запорізькому та херсонському - обороняється, повідомляється у зведенні.

 

Теги: #генштаб_зсу #соледар

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