У Соледарі тривають бої, окупанти зазнають великих втрат - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти основні зусилля зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області, роблять наступальні дії на бахмутському напрямку.

"(Ворог - ІФ-У) намагається взяти під контроль місто Соледар та шляхи постачання наших підрозділів, зазнає великих втрат, бої продовжуються", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, розміщеній на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також безуспішні наступальні дії окупанти ведуть на авдіївському напрямку.

На куп'янському та новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне становище, а на лиманському, запорізькому та херсонському - обороняється, повідомляється у зведенні.