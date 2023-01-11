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18:14 11.01.2023

У Лондоні розглядають можливість постачання танків Україні - ЗМІ

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У Лондоні розглядають можливість постачання танків Україні - ЗМІ

Влада Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії підтвердила повідомлення, які надходили раніше, про плани надати Україні танки, передає в середу Financial Times (FT) із посиланням на представника британського уряду.

"Представник Даунінг-стріт сказав журналістам, що прем'єр-міністр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса працювати з партнерами найближчими тижнями з метою швидше вирішити питання з відправленням подальшої допомоги Україні, зокрема танків", - йдеться у повідомленні.

"Ми прискорюємо нашу підтримку України за допомогою військових технологій наступного покоління", - наводить слова представника уряду газета.

FT пише, що якщо Сполучене Королівство поставить Києву основні бойові танки сухопутних військ Великої Британії Challenger 2, то стане першою державою, яка забезпечить Україну сучасними бойовими танками.

Раніше телеканал Sky News повідомляв, що британська влада розглядає можливість відправити Україні Challenger 2, причому Лондон може поставити Києву до десяти таких танків.

У середу польський президент Анджей Дуда заявив, що Польща готова відправити Україні танки німецького виробництва Leopard 2. До цього прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що бере участь у переговорах, "націлених на створення ширшої коаліції країн", які готові поставити Києву танки.

Західні ЗМІ раніше зазначали, що Польща та Фінляндія висловлювали бажання постачати Україні Leopard 2, проте для цього їм потрібно отримати дозвіл Німеччини через запроваджені нею обмеження на експорт озброєнь.

Минулого тижня влада США та ФРН оголосила про плани постачань Україні бойових броньованих машин - американських Bradley та німецьких БМП Marder.

Найближче засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" анонсовано на 20 січня.

Теги: #танки #велика_британія #challenger_2

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