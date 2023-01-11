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17:17 11.01.2023

Варшава передасть Києву 60 вагонів метро

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Варшава передасть Києву 60 вагонів метро

 Варшавський метрополітен передасть Києву 60 вагонів метро. Це передбачено листом про наміри, підписаним мерами Києва Віталієм Кличком та Варшави Рафалом Тшасковським.

Як повідомила пресслужба київського міського голови Віталія Кличка, документ підписано під час візиту до Києва мерів чотирьох європейських столиць – членів Пакту вільних міст, які приїхали підтвердити підтримку та подальшу допомогу українській столиці.

Мери Варшави Рафал Тшасковський, Праги Зденек Гржиб, Будапешта Гергель Карачонь та Братислави Матуш Валло у 2019 році заснували Пакт вільних міст. 26 вересня минулого року до Пакту приєднався Київ.

Як зазначається у пресрелізі, Варшава стала, зокрема, логістичним центром у переданні Києву гуманітарної допомоги від інших європейських міст і країн – зокрема 2,5 тис. тонн продуктів харчування, засобів гігієни, медикаментів, а також – труб та генератора для ПрАТ "Київводоканал".

Теги: #польща #метрополітен #вагони

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