Події

13:58 11.01.2023

Генеральний секретар МЗС Естонії прибув до Києва

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Генеральний секретар МЗС Естонії прибув до Києва

Генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов, який прибув до Києва, наголосив, що повну територіальну цілісність України буде відновлено, а винних у злочинах притягнуто до відповідальності.

"Ставки у цій війні не можуть бути вищими: агресія як інструмент управління державою або буде дискредитована, або стане нормою. Естонія підтримує Україну. Агресія має бути придушена, повну територіальну цілісність України відновлено, а винних у злочинах притягнуто до відповідальності”, - написав він у твіттері.

Теги: #київ #мзс #естонія

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