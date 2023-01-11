Генеральний секретар МЗС Естонії прибув до Києва

Генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов, який прибув до Києва, наголосив, що повну територіальну цілісність України буде відновлено, а винних у злочинах притягнуто до відповідальності.

"Ставки у цій війні не можуть бути вищими: агресія як інструмент управління державою або буде дискредитована, або стане нормою. Естонія підтримує Україну. Агресія має бути придушена, повну територіальну цілісність України відновлено, а винних у злочинах притягнуто до відповідальності”, - написав він у твіттері.