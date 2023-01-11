Україна є топ-пріоритетом порядку денного Швеції, яка головує в ЄС, – прем'єр

Прем'єр-міністр Швеції, яка головує в Європейському Союзі, Ульф Крістерссон (Ulf Kristersson) заявляє, що топпріоритетом порядку денного головування країни в Євросоюзі буде підтримка України в її оборонній війні проти російської агресії.

"Я хочу бути дуже чітким: реальний топпріоритет – це, очевидно, Україна, продовжувати роботу над тим, щоб Європейський Союз залишався єдиним у плані підтримки України, у плані санкцій проти Росії, у плані військової, економічної та політичної підтримки. Але також залишатися єдиними між європейськими країнами та США. Ця єдність – ключ", - заявив прем'єр-міністр Швеції на пресконференції в середу у Стокгольмі.

Крістерссон розповів, як за день до початку війни, 23 лютого минулого року, він зустрічався в Гельсінкі з прем'єр-міністром Фінляндії. "Ми говорили про очевидний ризик війни, яка може розпочатися будь-коли, будь-якого дня. Тоді ми не знали, що війна розпочнеться рано-вранці наступного дня. Я також бачив, і ми обговорювали цілком очевидний ризик поділу, який війна створить між європейськими країнами, як і буде причиною поділу між європейськими країнами та союзниками у всьому світі, зокрема США. Війна прийшла, але що не прийшло, то це поділ. Навпаки. Минулого тижня я був у Парижі й мав тривале обговорення з президентом Макроном щодо цінностей створення цієї надзвичайної єдності ЄС і між Європою та США, коли війна загрожує ЄС", - деталізував він.

Прем'єр-міністр Швеції запевнив, що під час головування в ЄС Стокгольм "насамперед продовжуватиме сприяти підтримці ЄС для України в усіх сферах". "Перемога України у цій війні має життєво важливе значення для інших країн. Єдність у Європі та єдність між Європою та США – це є і залишатиметься найзначнішим ресурсом під час нашого президентства", - додав Крістерссон.

Він також запевнив, що у плані постачання озброєння Україні його країна "хоче робити більше", синхронізуючи ці зусилля з партнерами. "Я думаю, що рішення буде ухвалено у січні. Ми домовилися, що продовжуватимемо допомагати Україні", - констатував прем'єр-міністр. При цьому він відмовився уточнити, про яке саме озброєння йдеться. "Ми повернемося до цього питання тоді, коли рішення буде ухвалено. Важливо сказати, що ми маємо спільну європейську відповідальність", - наголосив Крістерссон.