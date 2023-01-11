Події

12:19 11.01.2023

Російський суд засудив п'ятьох кримських татар до 13 років позбавлення волі кожного

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Російський суд засудив п'ятьох кримських татар до 13 років позбавлення волі кожного

Російський суд виніс вироки у справі так званої другої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір", повідомила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

"Без права на останнє слово. Сьогодні маріонетковий російський суд засудив кримськотатарських політв'язнів Сервета Газієва, Джеміля Гафарова, Ерфана Османова, Аліма Карімова та Сейрана Муртазу до 13 років позбавлення волі кожного", - написала Джапарова у твіттері.

Вона нагадала, що окупанти заарештували кримських татар у 2019 році за політично вмотивованими обвинуваченнями.

"Стан їхнього здоров'я викликає серйозне занепокоєння. Це вирок російсьому деградуючому авторитарному режиму, який вважає осіб похилого віку та інвалідів своїми ворогами", - наголосила Джапарова.

Вона закликала партнерів України до рішучої відповіді.

Сервет Газієв, Джеміль Гафаров, Ерфан Османов, Алім Карімов та Сейран Муртаз були затримані ФСБ у березні 2019 року. 27 березня 2019 року в окупованому Сімферополі російські силовики провели масові обшуки в будинках щонайменше 25 кримськотатарських сімей. Пізніше ФСБ Росії повідомило про затримання в Криму 20 осіб, яких звинуватили в участі в міжнародній терористичній організації "Хізб ут-Тахрір".

Теги: #суд #кримські_татари #хізбуттахрір

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