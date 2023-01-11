Сума допомоги ТЧХУ тимчасово переміщеним особам на Кіровоградщині сягнула майже 70 млн грн

Сума допомоги Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) у Кіровоградській області тимчасово переміщеним особам від початку збройної агресії Російської Федерації сягнула майже 70 млн грн, повідомляється на офіційній сторінці ТЧХУ у фейсбуці.

"Загалом за період воєнних дій ми передали тимчасово переміщеним особам допомогу на суму понад 69 млн грн", - розповів голова Кіровоградської обласної організації ТЧХУ Валерій Юрченко.

За його словами, на Кіровоградщині наразі перебувають близько 100 тисяч тимчасово переміщених осіб.

В області з середини липня минулого року також працює програма "Догляд вдома" - соціальний супровід та допомога людям старше 65 років. За цією програмою понад 160 осіб похилого віку отримують допомогу та підтримку соціальних працівників.

На Кіровоградщині працює 18 осередків Червоного Хреста України.

Перший осередок Червоного Хреста на території України з'явився 1867 року в Сімферополі, другий - у грудні того самого року в Кам'янці-Подільському. Як незалежне національне товариство Український Червоний Хрест почав працювати після установчого з'їзду у квітні 1918 року в Києві. Однак на той час Товариству не вдалося досягти міжнародного визнання своєї незалежності, і вже у 1923-1925 роках Український Червоний Хрест офіційно увійшов до складу Союзу Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця СРСР.

Більш ніж через рік після розпаду СРСР (1992 р.) президент видає указ "Про Товариство Червоного Хреста України", згідно з яким ТЧХУ є єдиним в Україні національним Товариством Червоного Хреста, а основне його завдання – сприяння органам державної влади України у їхній діяльності в гуманітарній сфери.

У 1993 році Товариство отримує офіційне визнання Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Женеві та стає повноправним членом Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Правовий статус та правові основи діяльності ТЧХУ регулює закон "Про Товариство Червоного Хреста України", ухвалений Верховною Радою у 2002 році.

Джерело: (20+) Червоний Хрест України | Kyiv | Facebook

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