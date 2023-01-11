У РФ із 9 січня обмежили виїзд із країни військовозобов'язаним, зокрема обмежено придатним до служби

У Росії запроваджено обмеження на виїзд за межі країни громадян, придатних до військової служби. Відповідний наказ російська ФСБ скерувала до всіх прикордонних управлінь країни, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В тексті зазначено: "З 9 січня 2023 року з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території російської федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій "А", "Б" і "В", - повідомляє пресслужба ГУР МО.

Для зазначених категорій громадян буде закрито можливість виїзду через усі пункти пропуску в усіх напрямках. При цьому, випливає з наказу, виїзд заборонять також громадянам категорії "В", тобто обмежено придатним до військової служби. Призовників, що належать до цієї категорії, звільняють від призову у мирний час, звільняють від військових зборів та відносять до запасу.

У ГУР МО нагадали, що раніше повідомлялося про підготовку в Росії нової хвилі мобілізації. "При цьому зазначалось, що головний акцент робитиметься на кількості, а не на якості мобілізованих людей та наданої їм техніки. На екіпірування та первинну підготовку "поповнення" знадобиться близько двох місяців", - наголошується в повідомленні розвідки.