СБУ здійснює контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва

Співробітники Служби безпеки України в середу вранці здійснюють контррозвідувальні заходи на території Печерського району Києва – в урядовому кварталі та на прилеглих територіях, повідомляє українська спецслужба.

"Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського району столиці, зокрема в межах урядового кварталу та на прилеглих територіях", - йдеться в повідомленні СБУ на сайті відомства.

За інформацією СБУ, заходи відбуваються у взаємодії з Управлінням державної охорони України, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ.

"Мета - перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об'єктів, підвищення безпеки осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона. Це особливо важливо в умовах збройної агресії Росії, яка намагається дестабілізувати ситуацію в Україні будь-яким способом", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, за участю представників Управління держохорони силовики оглядають території та окремі приміщення (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів.

Також, як зазначено в повідомленні, перевіряють громадян, які перебувають на території урядового кварталу, при цьому буде посилено режимні заходи в Печерському районі.

"Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян, огляд автомобілів", - наголошують у спецслужбі.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.