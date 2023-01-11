"Метінвест" передав військовим 312 автомобілів і мільйон літрів пального

Гірничо-металургійна група "Метінвест" за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну передала підрозділам ЗС України майже мільйон літрів пального та 312 автомобілів різних видів.

Згідно з пресрелізом компанії, таким чином підвищується мобільність захисників у рамках мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова.

"Війна ХХІ століття – це протистояння технологій. Тому перевага на полі бою часто залежить від оснащення війська потрібним устаткуванням. Окрім зброї, важливе значення мають автівки. Саме вони допомагають укріплювати позиції, забезпечувати необхідним підрозділи, швидко пересуватися й бути на крок попереду ворогів. Щоб наші захисники були мобільними, Група Метінвест відправляє на передову пальне та машини", - йдеться у пресрелізі.

При цьому наголошується, що за десять місяців повномасштабної війни "Метінвест" виділив понад 2,8 млрд грн., щоб Україна вистояла і перемогла. Більше половини цієї суми – 1,5 млрд грн – пішли на потреби армії та військових.

Так, на початку повномасштабного вторгнення захисникам передали автомобілі спеціального призначення із підприємств компанії. То були вантажівки, бульдозери, екскаватори. Їх застосовували для будівництва укріплень і будівництва захисних споруд.

"Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова організував доставку машин з-за кордону. Переважно на передову закуповували та відправляли пікапи, повнопривідні джипи та мікроавтобуси – вони потрібні на всіх ділянках фронту, щоб доставляти боєкомплекти та особовий склад, евакуювати поранених, перевозити важливі вантажі, проводити передислокацію, здійснювати рейди у тил ворога.

Крім того, "Метінвест" забезпечив військових медиків Головного управління розвідки Міністерства оборони України "швидкими". 20 спеціалізованих машин придбали у Європі, щоб рятувати життя поранених бійців.

Група "Метінвест" також передає на потреби ЗСУ та Сил територіальної оборони пальне. Для заправки автомобілів та військової техніки захисникам виділили майже мільйон літрів бензину та ДП. Особливо це підтримало військових навесні, коли на ринку не вистачало пального. А ще дефіцитний продукт системно надсилають громадам Авдіївки, щоб служби критичної інфраструктури дбали про городян.

"Наші захисники завзято просуваються вперед, щоб очистити Україну від ворогів. А ми потурбувалися про те, щоб у ЗСУ були автівки та повні баки пального. Ця війна побудована на мобільності й умінні випереджати противників. Саме тому ми також передаємо військовим технологічні дрони й тепловізори. І поки оборонці відстоюють незалежність нашої країни на передовій, Група Метінвест є їхньою надійною опорою в наближенні перемоги України", - сказав генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков, якого цитує пресслужба.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".