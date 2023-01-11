"Метінвест" передав військовим 312 автомобілів та мільйон літрів пального

Гірничо-металургійна група "Метінвест" за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну передала підрозділам ЗСУ майже мільйон літрів пального та 312 автомобілів різних видів.

Згідно з прес-релізом компанії, таким чином підвищується мобільність захисників у рамках мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова.

"Війна XXI століття – це протистояння технологій. Тому перевага у полі бою часто залежить від оснащення війська потрібним обладнанням. Крім зброї, важливе значення мають автомобілі. Саме вони допомагають зміцнювати позиції, забезпечувати необхідні підрозділи, швидко пересуватися та бути на крок попереду ворогів. наші захисники були мобільними, група "Метінвест" відправляє на передову пальне та машини", - констатується у прес-релізі.

При цьому наголошується, що за десять місяців повномасштабної війни "Метінвест" виділив понад 2,8 млрд. грн., щоб Україна вистояла і перемогла. Більше половини цієї суми – 1,5 млрд грн – пішли на потреби армії та військових.

Так, на початку повномасштабного вторгнення захисникам передали автомобілі спеціального призначення із підприємств компанії. То були вантажівки, бульдозери, екскаватори. Їх застосовували для будівництва укріплень та будівництва захисних споруд.

Також "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова організував доставку машин з-за кордону. Переважно на передову закуповували та відправляли пікапи, повнопривідні джипи та мікроавтобуси – вони потрібні на всіх ділянках фронту, щоб доставляти боєкомплекти та особовий склад, евакуювати поранених, перевозити важливі вантажі, проводити передислокацію, робити рейди до тилу ворога.

Крім того, "Метінвест" забезпечив військових медиків Головного управління розвідки Міністерства оборони України "швидкими". 20 спеціалізованих машин придбали у Європі, щоб рятувати життя поранених бійців.

Група "Метінвест" також передає на потреби ЗСУ та Сил територіальної оборони пальне. Для заправки автомобілів та військової техніки захисникам виділили майже мільйон літрів бензину та ДП. Особливо це підтримало військових навесні, коли на ринку не вистачало пального. А ще дефіцитний продукт системно надсилають громадам Авдіївки, щоб служби критичної інфраструктури дбали про городян.

"Наші захисники завзято просуваються вперед, щоб очистити Україну від ворогів. А ми подбали про те, щоб у ЗСУ були автомобілі та повні баки пального. Ця війна побудована на мобільності та вмінні випереджати противників. Саме тому ми також передаємо військовим технологічні дрони та тепловізори. І поки захисники відстоюють незалежність нашої країни на передовій, група "Метінвест" – їхня надійна опора у наближенні перемоги України", - сказав генеральний директор "Метінвесту" Юрій Рєєнков, якого цитує прес-служба.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

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