Зеленський припинив громадянство Медведчука, Деркача, Козака та Кузьміна

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про припинення громадянства Андрія Деркача, Віктора Медведчука, Тараса Козака та Рената Кузьміна.

"На підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України, та відповідно до Конституції нашої держави я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равелійовича і Медведчука Віктора Володимировича." – сказав він у відеозверненні у вівторок.

Віктор Володимирович Медведчук - екс-глава партії "Опозиційна платформа - За життя" та бізнесмен. Раніше Медведчуку було повідомлено про підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1 ст.258-3 (сприяння терористичній організації) та ч.1 ст.438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України. У квітні 2022 року його було заарештовано, а у вересні його обміняли на українських військових, які перебували в російському полоні.

Андрій Леонідович Деркач – проросійський народний депутат. У серпні 2021 року Рада національної безпеки та оборони України ввела персональні санкції щодо позафракційного народного депутата Андрія Деркача та низки осіб, проти яких було введено санкції Сполученими Штатами Америки. За даними СБУ, був головою агентурної мережі Головного управління Генштабу РФ (ГРУ), яка мала сприяти РФ у захопленні України.

Козак Тарас Романович – проросійський медіамагнат, член колишньої фракції "Опозиційна платформа – За життя". З 20 січня 2022 року перебуває під санкціями Міністерства фінансів США.

Кузьмін Ренат Равільйович – народний депутат. За інформацією ДБР, у рамках досудового розслідування встановлено, що Кузьмін напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні. 5 жовтня 2022 року було повідомлено про підозру у державній зраді.