Події

22:09 10.01.2023

Зеленський припинив громадянство Медведчука, Деркача, Козака та Кузьміна

2 хв читати
Зеленський припинив громадянство Медведчука, Деркача, Козака та Кузьміна

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про припинення громадянства Андрія Деркача, Віктора Медведчука, Тараса Козака та Рената Кузьміна.

"На підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України, та відповідно до Конституції нашої держави я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равелійовича і Медведчука Віктора Володимировича." – сказав він у відеозверненні у вівторок.

Віктор Володимирович Медведчук - екс-глава партії "Опозиційна платформа - За життя" та бізнесмен. Раніше Медведчуку було повідомлено про підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1 ст.258-3 (сприяння терористичній організації) та ч.1 ст.438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України. У квітні 2022 року його було заарештовано, а у вересні його обміняли на українських військових, які перебували в російському полоні.

Андрій Леонідович Деркач – проросійський народний депутат. У серпні 2021 року Рада національної безпеки та оборони України ввела персональні санкції щодо позафракційного народного депутата Андрія Деркача та низки осіб, проти яких було введено санкції Сполученими Штатами Америки. За даними СБУ, був головою агентурної мережі Головного управління Генштабу РФ (ГРУ), яка мала сприяти РФ у захопленні України.

Козак Тарас Романович – проросійський медіамагнат, член колишньої фракції "Опозиційна платформа – За життя". З 20 січня 2022 року перебуває під санкціями Міністерства фінансів США.

Кузьмін Ренат Равільйович – народний депутат. За інформацією ДБР, у рамках досудового розслідування встановлено, що Кузьмін напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні. 5 жовтня 2022 року було повідомлено про підозру у державній зраді.

Теги: #україна #громадянство #припинення #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:43 10.01.2023
Пентагон анонсував курс навчання українських військових використанню ЗРК Patriot

Пентагон анонсував курс навчання українських військових використанню ЗРК Patriot

17:16 10.01.2023
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Бельгії термінові оборонні потреби України

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Бельгії термінові оборонні потреби України

16:15 10.01.2023
Зеленський обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем майбутній саміт "Україна-ЄС"

Зеленський обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем майбутній саміт "Україна-ЄС"

08:12 10.01.2023
Суховантажі в рамках "зернової угоди" не змогли вийти в понеділок із портів України через негоду

Суховантажі в рамках "зернової угоди" не змогли вийти в понеділок із портів України через негоду

08:08 10.01.2023
США розглядають питання про постачання Києву бойових машин піхоти Stryker

США розглядають питання про постачання Києву бойових машин піхоти Stryker

07:59 10.01.2023
Франція та Польща наполягають на наданні Німеччиною танків Leopard Україні

Франція та Польща наполягають на наданні Німеччиною танків Leopard Україні

20:18 09.01.2023
Велика Британія має намір у 2023 році досягти або перевищити торішній рівень надання Україні військової допомоги

Велика Британія має намір у 2023 році досягти або перевищити торішній рівень надання Україні військової допомоги

18:32 09.01.2023
Зеленський подякував прем'єр-міністру Чехії Фіалі за оборонну підтримку: Очікуємо посилення

Зеленський подякував прем'єр-міністру Чехії Фіалі за оборонну підтримку: Очікуємо посилення

17:57 09.01.2023
Україна бачить себе як надійного партнера ЄС у "зеленій енергетиці" - Зеленський за підсумками розмови з Тіммермансом

Україна бачить себе як надійного партнера ЄС у "зеленій енергетиці" - Зеленський за підсумками розмови з Тіммермансом

15:51 09.01.2023
Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраною президенткою Словенії

Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраною президенткою Словенії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росії можна протиставити новий рівень сучасної військової техніки - Зеленський

Канада закупить у США ЗРК NASAMS для передання Україні

Біля Соледару тривають важкі бої, ворог не зважає на втрати і продовжує штурмувати – Маляр

Зеленський запросив Ірландію приєднатися до реалізації Формули миру

Кулеба: Я вдячний Німеччині за надання необхідної зброї, залишилося останнє велике рішення про надання німецьких танків

ОСТАННЄ

Червоний Хрест України з початку війни допоміг майже 10 млн людей

Окупанти вдарили по складу піротехніки у Харкові, попередньо ніхто не постраждав - Синєгубов

Окупанти завдають ударів по Харківщині – Синєгубов

Зеленський подякував Трюдо за придбання ЗРК NASAMS для України

Росії можна протиставити новий рівень сучасної військової техніки - Зеленський

Канада закупить у США ЗРК NASAMS для передання Україні

Вночі у Києві очікується погіршення погодних умов, дорожні служби розпочали превентивну обробку вулиць протиожеледними засобами

Резніков обговорив із міністром оборони Канади "майбутні новини, які значно посилять обороноздатність України"

Чотири суди на Херсонщині відновлять свою роботу в лютому

Біля Соледару тривають важкі бої, ворог не зважає на втрати і продовжує штурмувати – Маляр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА