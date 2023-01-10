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21:07 10.01.2023

Вночі у Києві очікується погіршення погодних умов, дорожні служби розпочали превентивну обробку вулиць протиожеледними засобами

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Вночі у Києві очікується погіршення погодних умов, дорожні служби розпочали превентивну обробку вулиць протиожеледними засобами

Погіршення погодних умов очікується в Києві в ніч проти середи, синоптики прогнозують сильний снігопад і зниження температури повітря, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Синоптики прогнозують вночі у столиці потужний снігопад та зниження температури. Дорожники вже розпочали превентивну обробку вулиць протиожеледними засобами", - написав Кличко у телеграмі у вівторок увечері.

За його словами, за ніч для очищення доріг, мостів і тротуарів місто планує залучити 227 одиниць спецтехніки.

"Звертаюся до водіїв із проханням утриматися від поїздок на авто під час негоди і бути обережними та уважними на дорогах. І не паркуйте авто там, де вони заважатимуть роботі снігоприбиральної техніки. Зокрема, вздовж доріг та проїздів", - підсумував Кличко.

 

 

 

Теги: #погода #київ #погіршення

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