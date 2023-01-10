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20:31 10.01.2023

Чотири суди на Херсонщині відновлять свою роботу в лютому

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Чотири суди на Херсонщині відновлять свою роботу в лютому

Чотири суди на Херсонщині з 1 лютого 2023 року відновлюють свою роботу, повідомляє пресслужба Верховного Суду у вівторок.

"З метою забезпечення доступу до правосуддя, дотримання розумних строків під час розгляду справ сьогоднішнім розпорядженням голови Верховного Суду з 1 лютого 2023 р. відновлюється територіальна підсудність судових справ: Херсонського апеляційного суду, Білозерського районного суду Херсонської області, Великоолександрівського районного суду Херсонській області, Нововоронцовського районного суду Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що цим розпорядженням також внесено зміни до розпорядження голови Верховного Суду від 6 березня 2022 року №1/0/9-22 "Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану" (зі змінами, внесеними розпорядженням голови Верховного Суду від 26 вересня 2022 року №52), визначивши з 1 лютого 2023 року територіальну підсудність судових справ 17 судів Херсонської області.

 

Теги: #херсонщина #робота #суди

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