Сили оборони України за добу завдали 14 ударів по позиціях російських окупантів – Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України протягом цієї доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, а також чотирьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління, двох позицій ракетних військ та артилерії і п’яти районів зосередження живої сили та військової техніки російських загарбників", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Наголошується, що противник продовжує зазнавати втрат у живій силі. Зокрема, за наявною інформацією, лікарні в місті Бердянську Запорізької області переповнені пораненими, тому російські окупаційні війська за останній тиждень облаштували ще три військові шпиталі.

Окупанти продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів, здійснювати артилерійські обстріли об'єктів критичної інфраструктури та житлових будинків на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Зокрема, протягом доби противник завдав двох ракетних ударів і здійснив сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Також противник продовжує обстрілювати позиції українських військ та цивільні об'єкти вздовж усієї лінії зіткнення.

На сіверському напрямку обстрілів із мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Синьківка Чернігівської області та Покровка Сумської області.

На слобожанському напрямку противник обстріляв позиції українських військ у районах 13 населених пунктів, зокрема Соснівки, Зеленого, Вовчанська, Хатнього, Красного Першого та Дворічної Харківської області.

На куп'янському напрямку ворог обстрілював із танків та всього спектра артилерії населені пункти Вільшана, Орлянка, Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку обстрілів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Макіївка, Невське, Червонопопівка Луганської області та Терни, Серебрянка Донецької області.

На бахмутському напрямку противник обстрілював із танків та артилерії різних типів позиції українських військ у районах населених пунктів Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Парасковіївка Донецької області.

На авдіївському напрямку ворог вів вогонь із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка, Первомайське Донецької області.

На новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків і всього спектра артилерії позицій Сил оборони України в районах населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Вугледар Донецької області.

На запорізькому напрямку ворог вів вогонь із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі в районах 18 населених пунктів, зокрема Вільного Поля, Новополя Донецької області, а також Ольгівського, Залізничного, Гуляйполя, Степового, Щербаків, Білогір’я Запорізької області.

На херсонському напрямку противник не припиняв обстрілів населених пунктів уздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура 12 населених пунктів, зокрема Антонівки, Веселого, Дудчан, Милового та Золотої Балки Херсонської області та Херсона. Є постраждалі серед мирних жителів.