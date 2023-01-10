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13:39 10.01.2023

Лідери ЄС і НАТО підтримують надання Україні сучасної зброї, необхідної для захисту країни від РФ

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Лідери ЄС і НАТО підтримують надання Україні сучасної зброї, необхідної для захисту країни від РФ

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримують надання Україні сучасних систем озброєння для того, щоб українці могли захищати свою батьківщину.

Таку позицію вони окреслили у вівторок у Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання про можливі постачання наступальних видів озброєння, зокрема німецьких танків "Леопард-2".

"Я багато разів говорила від самого початку російського вторгнення в Україну: Україна має отримати все необхідне військове обладнання, яке їй потрібно, щоб вони були здатні захистити свою батьківщину. Це означає, звісно, сучасні системи протиповітряної оборони, але й іншого типу військове обладнання (постачати) так довго, як це необхідно, щоб захищати Україну, тому що вони також захищають основні засади Хартії ООН і міжнародного права", - сказала фон дер Ляєн.

У свою чергу генсек НАТО нагадав, що від початку війни, яку проти України розв'язала Росія, союзники по НАТО та члени ЄС надають Україні сучасні системи озброєння. "Я вітаю нові оголошення США, Німеччиною та Францією про надання нових типів броньованих машин та інших типів озброєння Україні. Це важливо", - переконаний він.

Крім того, Столтенберг висловився не лише за надання нових систем, а й за забезпечення належного функціонування вже поставлених в Україну. "Я вітаю фокус на системах, але це не тільки про те, щоб додавати нові системи та платформи, а й і про те, щоб гарантувати, що вони працюють, що ми надаємо боєприпаси, запасні частини, навчання, обслуговування систем, які вже є. Важливо реагувати на те, які нові системи потрібні Україні, але й гарантувати, що системи, які вже там, працюють так, як мають працювати", - деталізував він.

Теги: #нато #зброя #столтенберг

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