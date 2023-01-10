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11:52 10.01.2023

ДБР передало Нацгвардії бронепластини та балістичні шоломи, вилучені у справі про махінації з гумодопомогою

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ДБР передало Нацгвардії бронепластини та балістичні шоломи, вилучені у справі про махінації з гумодопомогою

Державне бюро розслідувань (ДБР) передало Національній гвардії України бронепластини та балістичні шоломи загальною вартістю 8 млн грн, вилучені у рамках розслідування справи про махінації з гуманітарною допомогою.

"Державне бюро розслідувань передало майже 900 бронепластин та балістичних шоломів Національній гвардії України на 8 млн грн. Засоби індивідуального захисту було вилучено у рамках досудового розслідування стосовно власників відомої мережі магазинів", - ідеться у повідомленні Бюро у телеграмі у вівторок.

У Бюро нагадують, що у липні ДБР викрило комерсантів на махінаціях із гуманітарною допомогою для Нацгвардії України на загальну суму майже 15 млн грн.

Згідно з повідомленням, навесні 2022 року бізнесмени звернулися до однієї з військових частин із пропозицією привезти для них безкоштовно бронепластини та захисні шоломи. Вони обіцяли закупити їх власним коштом за кордоном і передати військовим як безоплатну допомогу.

Комерсанти попросили надати підприємству сертифікат на ввезення відповідного товару, що дало змогу уникнути проходження митних формальностей та сплати митних платежів до державного бюджету.

У Бюро зазначають, що після отримання документації зловмисники завезли з Польщі 1,5 тис. бронепластин та 300 захисних шоломів. Задекларована вартість вантажу становить понад 800 тис. грн, тоді як експерти оцінили ввезений товар у 15 млн грн.

"Замість того, щоб безоплатно передати товар військовим підприємці запропонували керівництву частини підписати з ними договір купівлі-продажу та викупити шоломи й пластини за ринковою ціною. Коли військові відмовили, підприємці почали давити на них. Водночас бронепластини та шоломи були виставлені на продаж через мережу власних магазинів", - наголошується в повідомленні.

Власнику та керівнику торговельної мережі повідомлено про підозру у продажу товарів (предметів) безоплатної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також у порушенні встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 КК України).

Підозрюваним загрожує позбавлення волі до 7 років.

У Бюро зазначають, що у листопаді 2022 року за рішенням суду вже передали майже 140 тисяч набоїв Збройним силам України, які були вилучені в рамках цього досудового розслідування. Раніше, в рамках цього ж кримінального провадження, було вилучено та передано до ЗСУ 140 тис. набоїв на підставі постанови слідчого судді Печерського районного суду Києва.

Наразі досудове розслідування завершено.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3046

Теги: #гумдопомога #нацгвардія #дбр

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