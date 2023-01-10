Події

10:29 10.01.2023

Рига подарувала столиці України 10 автобусів - Кличко

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Київський міський автобусний парк поповниться 10 сучасними автобусами, подарованими Ригою, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"10 сучасних міських автобусів вирушили сьогодні з Риги до Києва. Це - допомога наших латвійських друзів. Також в автобусах їде гуманітарна допомога, яку зібрали громадяни Латвії", - написав Кличко у своєму телеграм-каналі у вівторок.

"Очолив делегацію до Києва голова сейму Латвії Едвардс Смілтенс. Наприкінці квітня минулого року він, тоді віцемер Риги, вже приїздив до столиці України і передавав від Риги 11 автобусів і гуманітарну допомогу. Всі автобуси, які тоді отримав Київ, працюють на маршрутах столиці", - уточнив Кличко.

Теги: #кличко #київ #автобуси #латвія

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