Червоний Хрест України удостоєний нагороди за відновлення країни

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) стало володарем нагороди у спеціальній номінації головної будівельної премії UKRAINIAN SPECIAL BUILDING AWARDS IBUILD 2022 від Конфедерації будівництва України.

Як повідомляє ТЧХУ на своїй офіційній сторінці у фейсбуці, номінацією "За підтримку України" відзначено активну участь Червоного Хреста України у відновленні зруйнованих та пошкоджених об'єктів унаслідок збройної агресії Росії.

Із початку війни Червоний Хрест України допомагає у будівництві та укомплектуванні прихистків для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), відновленні пошкоджених будинків, електромереж.

ТЧХУ у Львові збудувало два двоповерхові будинки для тимчасового проживання вагітних жінок, які виїхали з місць активних бойових дій, а на Чернігівщині будує тимчасове житло на території площею майже 4 гектари. Продовжується будівництво тимчасового житла для ВПО на Київщині та у Житомирі. У планах ТЧХУ - будівництво в Закарпатській області.

Джерело: (20+) Червоний Хрест України | Kyiv | Facebook