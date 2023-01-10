Події

09:29 10.01.2023

Червоний Хрест України удостоєний нагороди за відновлення країни

1 хв читати
Червоний Хрест України удостоєний нагороди за відновлення країни

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) стало володарем нагороди у спеціальній номінації головної будівельної премії UKRAINIAN SPECIAL BUILDING AWARDS IBUILD 2022 від Конфедерації будівництва України.

Як повідомляє ТЧХУ на своїй офіційній сторінці у фейсбуці, номінацією "За підтримку України" відзначено активну участь Червоного Хреста України у відновленні зруйнованих та пошкоджених об'єктів унаслідок збройної агресії Росії.

Із початку війни Червоний Хрест України допомагає у будівництві та укомплектуванні прихистків для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), відновленні пошкоджених будинків, електромереж.

ТЧХУ у Львові збудувало два двоповерхові будинки для тимчасового проживання вагітних жінок, які виїхали з місць активних бойових дій, а на Чернігівщині будує тимчасове житло на території площею майже 4 гектари. Продовжується будівництво тимчасового житла для ВПО на Київщині та у Житомирі. У планах ТЧХУ - будівництво в Закарпатській області.

Джерело: (20+) Червоний Хрест України | Kyiv | Facebook

Теги: #тчху #червоний_хрест_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:45 09.01.2023
Волонтери Краматорської міської організації Товариства Червоного Хреста України з початку війни евакуювали понад тисячу людей

Волонтери Краматорської міської організації Товариства Червоного Хреста України з початку війни евакуювали понад тисячу людей

15:57 09.01.2023
Товариство Червоного Хреста України в Одесі передало гумдопомогу для внутрішньо переміщених осіб

Товариство Червоного Хреста України в Одесі передало гумдопомогу для внутрішньо переміщених осіб

14:38 05.01.2023
Понад 1 млн громадян України за рік отримали допомогу від Данського Червоного Хреста - ТЧХУ

Понад 1 млн громадян України за рік отримали допомогу від Данського Червоного Хреста - ТЧХУ

16:29 03.01.2023
Понад 7.5 тис осіб отримали психосоціальну підтримку від волонтерів Червоного Хреста України на Запоріжжі

Понад 7.5 тис осіб отримали психосоціальну підтримку від волонтерів Червоного Хреста України на Запоріжжі

13:12 31.12.2022
Червоний Хрест України розширює кількість мобільних медичних бригад

Червоний Хрест України розширює кількість мобільних медичних бригад

14:32 30.12.2022
Близько 3,4 тис. українських військовослужбовців нині перебувають у полоні, ще 15 тисяч людей зникли безвісти – ОП

Близько 3,4 тис. українських військовослужбовців нині перебувають у полоні, ще 15 тисяч людей зникли безвісти – ОП

14:30 28.12.2022
Червоний хрест України з початку війни допоміг понад 9 млн українців

Червоний хрест України з початку війни допоміг понад 9 млн українців

19:02 27.12.2022
8 тисяч подарунків від малечі Австрії для дітлахів України

8 тисяч подарунків від малечі Австрії для дітлахів України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ворог втратив 710 одиниць о/с, 4 танки та корабель

ЗС України відбили атаки ворога поблизу 13 населених пунктів

Зеленський говорив із лідерами низки країн Європи про збільшення оборонної підтримки

За добу ворог завдав по території України 39 ракетних і авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з РСЗВ

Ставка обговорила інтеграцію до системи оборони техніки партнерів

ОСТАННЄ

ПВК "Вагнера" заявляє про просування біля Соледара і Бахмута для утвердження себе як єдиної сили в РФ, здатної на успіх, - ISW

Понад 1332 дитини постраждали від повномасштабної агресії Росії, 453 із них загинули, 879 - поранені - Офіс генпрокурора

Пентагон не вбачає у спільних льотно-тактичних навчаннях Білорусі та РФ ознак вступу Мінська у війну проти України

За добу ворог втратив 710 одиниць о/с, 4 танки та корабель

"Укренерго" повернуло нічні ліміти енергоспоживання

Суховантажі в рамках "зернової угоди" не змогли вийти в понеділок із портів України через негоду

За добу на Донеччині внаслідок обстрілів поранено шестеро людей

США розглядають питання про постачання Києву бойових машин піхоти Stryker

Франція та Польща наполягають на наданні Німеччиною танків Leopard Україні

Учасників погромів у Бразилії можуть обвинуватити за статтями про тероризм і підрив демократичних інститутів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА