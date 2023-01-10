Понад 1332 дитини постраждали від повномасштабної агресії Росії, 453 із них загинули, 879 - поранені - Офіс генпрокурора

Станом на ранок вівторка понад 1332 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Станом на ранок 10 січня 2023 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 453. Зросла кількість поранених - 879. "Ці цифри не остаточні. Продовжується робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - зазначається у повідомленні Офісу.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 269, Київській - 117, Херсонській - 83, Миколаївській - 82, Запорізькій - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 40.

Раніше повідомлялося, що 9 січня внаслідок ракетного обстрілу ворогом смт Шевченкове Харківської області дістала поранень 10-річна дівчинка. Через ракетні обстріли окупантами м. Очакова Миколаївської області у понеділок поранено 2-річного хлопчика.

Загалом, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 навчальних закладів. 337 із них зруйновано повністю.