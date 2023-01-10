Події

08:12 10.01.2023

Суховантажі в рамках "зернової угоди" не змогли вийти в понеділок із портів України через негоду

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Суховантажі в рамках "зернової угоди" не змогли вийти в понеділок із портів України через негоду

Спільний координаційний центр (СКЦ) повідомив, що через несприятливі погодні умови судна не змогли протягом понеділка вийти з українських портів.

"9 січня через погану погоду жодне судно не залишило українські порти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в порти України прямують три суховантажні машини Blue Shark, Erica, Antheia, які в понеділок пройшли морським гуманітарним коридором.

"Станом на 9 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 16 945 661 тонну. Загалом нині було дозволено рух 1 264 суховантажів: 631 на прибуття в українські порти та 633 - на вихід із них" , - резюмували у СКЦ.

 

 

Теги: #оон #судна #україна #продовольство

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