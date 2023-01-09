Події

21:29 09.01.2023

L3Harris Technologies виготовить ракетні системи для України на $40 млн

1 хв читати
L3Harris Technologies виготовить ракетні системи для України на $40 млн

Компанія L3Harris Technologies отримала від Пентагону контракт на постачання 14 ракетних систем VAMPIRE для України, які допоможуть ЗСУ розпізнавати дрони противника та захистити цивільну інфраструктуру.

Як повідомляється на сайті компанії L3Harris Technologies, сума контракту складає 40 млн доларів. Контракт розрахований на 2023 рік.

"Портативний комплект VAMPIRE дозволить сухопутним військам України збивати безпілотники противника та захищатися від наземних загроз ворога. Системи, замовлені Пентагоном, створені для надання критично важливих захисних засобів, які допоможуть Україні захиститися від атак на цивільну інфраструктуру", - йдеться у релізі компанії.

 

 

 

Теги: #сша #система #допомога #ракетні_технології

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:18 09.01.2023
Велика Британія має намір у 2023 році досягти або перевищити торішній рівень надання Україні військової допомоги

Велика Британія має намір у 2023 році досягти або перевищити торішній рівень надання Україні військової допомоги

08:17 09.01.2023
Італія готує новий пакет допомоги Україні та веде переговори з Францією про ППО

Італія готує новий пакет допомоги Україні та веде переговори з Францією про ППО

06:44 09.01.2023
На Каліфорнію обрушився черговий шторм

На Каліфорнію обрушився черговий шторм

05:39 09.01.2023
США засуджують масові заворушення, що відбуваються у Бразилії

США засуджують масові заворушення, що відбуваються у Бразилії

13:38 08.01.2023
Проливні дощі порушили електропостачання понад 330 тис. будинків і комерційних підприємств у Каліфорнії

Проливні дощі порушили електропостачання понад 330 тис. будинків і комерційних підприємств у Каліфорнії

20:26 06.01.2023
США виділяють Україні пакет військової допомоги на $3 млрд - Білий дім

США виділяють Україні пакет військової допомоги на $3 млрд - Білий дім

18:42 06.01.2023
SCM, Фонд Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" направили на допомогу країні та українцям 4,3 млрд грн

SCM, Фонд Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" направили на допомогу країні та українцям 4,3 млрд грн

18:34 06.01.2023
Зеленський обговорив з американськими сенаторами потреби України в нарощуванні оборонної допомоги з боку США

Зеленський обговорив з американськими сенаторами потреби України в нарощуванні оборонної допомоги з боку США

18:08 06.01.2023
Зеленський подякував Шольцу за потужний оборонний пакет допомоги та обговорив співпрацю задля посилення армії

Зеленський подякував Шольцу за потужний оборонний пакет допомоги та обговорив співпрацю задля посилення армії

10:06 06.01.2023
США оголосять про новий пакет військової допомоги Києву в п'ятницю - Пентагон

США оголосять про новий пакет військової допомоги Києву в п'ятницю - Пентагон

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія має намір у 2023 році досягти або перевищити торішній рівень надання Україні військової допомоги

У Невському Луганської області від обстрілу окупантів загинули двоє місцевих жителів, ще двоє поранені

Постійний представник Швеції при ЄС підтвердив, що саміт Україна - Євросоюз відбудеться у Києві 3 лютого

Після невдалої спроби захопити Соледар ворог змінив тактику і почав потужний штурм

Німеччина не планує відправляти танки Leopard 2 в Україну - прессекретар уряду

ОСТАННЄ

Постраждалих від обстрілу в Очакові вже 15

У Берліні, Парижі, Брюсселі та Лондоні викликали послів Ірану через смертні вироки стосовно учасників заворушень у країні

Українка Марта Чумало стала лауреаткою премії ім. Улофа Пальме в галузі прав людини за 2023 рік

У Харкові внаслідок ДТП постраждали троє дітей

Чехія передасть Україні модернізовані танки Т-72 – прем'єр-міністр Фіала

Кожні -5°С це +200 МВт – голова YASNO про збільшення відключень у Києві

У Невському Луганської області від обстрілу окупантів загинули двоє місцевих жителів, ще двоє поранені

Експрезидента Бразилії госпіталізовано в США

Голова "Укрзалізниці" відзвітував про 95% дотримання графіка пасажирських поїздів

Погроми в Бразилії завдали непоправної шкоди низці творів мистецтва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА