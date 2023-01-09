Події

20:58 09.01.2023

Українка Марта Чумало стала лауреаткою премії ім. Улофа Пальме в галузі прав людини за 2023 рік

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Українка Марта Чумало, психолог та феміністка, стала лауреаткою шведської премії імені Улофа Пальме в галузі прав людини за 2023 рік за захист прав та свобод жінок. Церемонія нагородження відбудеться 1 лютого у Стокгольмі.

Як повідомляє Меморіальний фонд Улофа Пальме, нагороду також отримали Наргес Мохаммаді з Ірану та Ерен Кескін із Туреччини.

Чумало, психолог і феміністка, була відзначена за те, що вона була одною із засновниць "Поглядів жінок", неурядової організації, що просуває права жінок і бореться з насильством щодо жінок.

"З 2014 року й особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Марта Чумало активно опікується підвищенням поінформованості про наслідки війни та задоволення потреб її жертв", - ідеться у повідомленні фонду.

Журналістка та правозахисниця Мохаммаді "була центральною фігурою у боротьбі за права жінок та свободу слова в Ірані", йдеться у повідомленні. Вона ув'язнена з листопада 2021 року за обвинуваченням у "пропагандистській діяльності проти держави", йдеться у повідомленні фонду.

Правозахисниця юрист Ерен Кескін була відзначена за те, що десятиліттями захищала тих, хто зазнає дискримінації в її країні, зокрема "етнічних меншин, ЛГБТ та біженців".

Премія Улофа Пальме – це щорічна премія у розмірі 100 000 доларів, яку присуджує Меморіальний фонд Улофа Пальме.

 

 

 

Теги: #премія #улоф_пальме

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