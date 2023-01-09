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20:46 09.01.2023

Чехія передасть Україні модернізовані танки Т-72 – прем'єр-міністр Фіала

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Чехія передасть Україні модернізовані танки Т-72 – прем'єр-міністр Фіала

Чехія передасть Україні модернізовані танки Т-72, повідомив у понеділок у своєму твіттер-акаунті прем'єр-міністр Петр Фіала. Він також залишив коротке повідомлення для українських воїнів на одній із бойових машин.

"Я написав коротке повідомлення відважним українським захисникам на танку Т-72, який вирушить до України. Я вірю, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором", - написав Фіала у твіттері.

Крім того, за його словами, до України буде передано нову ремонтно-евакуаційну машину TREVA 30.

"Під час відвідування армійського арсеналу Excalibur я також мав можливість охрестити нову ремонтно-евакуаційну машину TREVA 30, яка в майбутньому також може допомогти в Україні", - додав чеський прем'єр-міністр.

У твіттері Петера Фіали наголошується, що збройовий завод Excalibur Army є одним із ключових чеських виробників наземної військової техніки. Переважно підприємство займається модернізацією наземної техніки, будь то танки Т-72, самохідні гаубиці DANA або реактивні установки РМ-70.

Найбільш значущий контракт, над яким працює Excalibur Army у цій сфері – постачання в Україну модернізованих танків Т-72, яке спільно фінансують США та Нідерланди.

Як повідомлялося, у понеділок президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з главою уряду Чехії Петером Фіалою подякував йому за оборонну підтримку України та заявив, що розраховує її посилення.

 

Теги: #танк #чехія #передання

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