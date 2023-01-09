Події

17:34 09.01.2023

Від обстрілу в Очакові постраждали вісім осіб, троє переведені до Миколаєва

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 Вісім осіб дістали поранень унаслідок обстрілу російськими окупантами м. Очакова Миколаївської області у понеділок, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім

"Очаків: Надійшло вісім поранених, із них троє перевезені для лікування до Миколаєва", - написав Кім у телеграмі.

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко підтвердив інформацію про поранення вісьмох людей в Очакові та повідомив, що у місті внаслідок ракетного удару пошкоджено понад 100 будинків.

"Ракетний удар по Очакову на Миколаївщині. Пошкоджено понад 100 будинків - руйнування вікон та покрівель. Восьмеро постраждалих вже у лікарнях, люди продовжують поступати", - написав він у телеграмі.

Раніше він повідомив, що окупанти обстріляли Очаків та пошкодили лікарню. "Обстріл Очакова, п'ять викликів 103. Пошкоджено лікарню, багато вікон та дверей", - написав Кім у телеграм-каналі.

Пізніше він наголосив, що на території лікарні постраждалих немає.

Теги: #обстріли #миколаївська_область

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