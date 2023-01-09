МВС Фінляндії передало броньовані контейнери для українських піротехніків

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії передало українським колегам десять броньованих контейнерів для піротехніків, які працюють на звільнених від російської окупації територіях України, у майбутньому можлива допомога роботизованою технікою для гасіння пожеж на об'єктах критичної та критичної.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у понеділок глава МВС України Денис Монастирський провів робочу нараду з міністром внутрішніх справ Фінляндії Крістою Мікконен у ДСНС України.

"Обговорили багато питань, які стосуються нашої майбутньої співпраці, а ця співпраця вже зараз дуже інтенсивна, ми отримуємо велику допомогу від наших колег, зокрема для розмінування. Наразі ми отримуємо броньовані контейнери для особового складу піротехніків, які працюватимуть у найгарячіших точках на деокупованих територіях, куди заходитимуть наші війська, щоб одразу розпочинати розмінування та давати можливість повертатися цивільному населенню", - розповів Монастирський журналістам під час передання техніки.

За словами глави МВС України, відомства також домовилися про "горизонтальну співпрацю" поліції, прикордонників та ДСНС. "Ми говорили про те, що Фінляндія може допомогти роботизованою технікою, а саме – спеціальними роботами для розмінування – це дуже важливо для того, щоб зберегти життя нашим піротехнікам", – пояснив Монастирський.

Міністр зазначив, що, на жаль, щотижня в Україні піротехніки дістають поранень і гинуть.

Іще один важливий напрям застосування роботизованої техніки, як наголосив глава МВС України, – це пожежогасіння. "Це дуже важливо для гасіння пожеж на об'єктах критичної інфраструктури. Ми показали, з якими роботами ми вже працюємо, сказали про кількість, і міністерка поїхала, взявши зобов'язання подумати – поспілкуватись щодо того, щоб допомогти Україні саме такою технікою", - підсумував Монастирський.

У свою чергу міністерка внутрішніх справ Фінляндії наголосила, що щаслива допомагати Україні для досягнення перемоги. За її словами, саме під час війни стало зрозуміло, наскільки важливою є робота рятувальників. "Тому ми хотіли допомогти українським рятувальникам, які виконують величезну роботу", - зазначила Мікконен.