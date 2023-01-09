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14:58 09.01.2023

Україна вдячна партнерам за військову допомогу, але ніхто не зробив достатньо, доки російські чоботи залишаються на українській землі – Кулеба

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Україна вдячна партнерам за військову допомогу, але ніхто не зробив достатньо, доки російські чоботи залишаються на українській землі – Кулеба

Україна вдячна партнерам за їхню військову допомогу, але треба бути чесними: ніхто не зробив достатньо, доки російські військові залишаються на українській землі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна вдячна партнерам за їхню військову допомогу, але ми маємо залишатися чесними одне з одним: ніхто не зробив достатньо, доки російські чоботи залишаються на українській землі. Озброєння нашої країни для перемоги – найкоротший шлях до відновлення миру та безпеки в Європі та за її межами", - написав він у твіттері.

 

Теги: #війна #кулеба

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