Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, але досить напруженою - Держприкордонслужба України

Ситуація на лінії кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою, але досить напруженою, РФ та Білорусь спільними навчаннями постійно загострюють ситуацію на цьому напрямку, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Щодо нагнітання ситуації, то так: і РФ, і Білорусь навіть своїми спільними навчаннями постійно загострюють ситуацію на цьому напрямку. До того ж, ми бачимо, що Білорусь активно з її інфраструктурою використовується як майданчик для цих спільних навчань. Вони вже тривають довго. Наразі вони анонсували навчання авіації, до цього анонсувалися лише навчання сухопутних підрозділів", - сказав він в ефірі національного телемарафону у понеділок.

Демченко наголосив, що безпосередньо біля кордону не фіксується переміщення техніки, польоти авіації чи інші провокації.

"Але такими маневрами, нагнітаннями ситуації про нарощування так званого регіонального угруповання військ союзної країни вони постійно нагнітають ситуацію. Безумовно, ми змушені тримати на цьому напрямку необхідну кількість сил та засобів, щоб у разі спроби вторгнення на територію України дати відсіч ворогові. І ці сили ми не можемо використовувати на важливіших напрямках, де наразі ведуться повноцінні бойові дії", - сказав він.

У Держприкордонслужбі зазначили, що ситуація на лінії кордону залишається повністю контрольованою, але досить напруженою.

"Україна ніколи не відкидала, що з напрямку Білорусі може відновитися вторгнення російських підрозділів, ми також бачимо, що РФ активно тисне на Білорусь", - сказав Демченко.

Раніше в Міноборони Білорусі повідомили, що Росія та Білорусь проведуть спільні льотно-тактичні навчання з 16 січня до 1 лютого.