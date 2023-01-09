Події

14:52 09.01.2023

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, але досить напруженою - Держприкордонслужба України

2 хв читати
Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, але досить напруженою - Держприкордонслужба України

Ситуація на лінії кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою, але досить напруженою, РФ та Білорусь спільними навчаннями постійно загострюють ситуацію на цьому напрямку, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Щодо нагнітання ситуації, то так: і РФ, і Білорусь навіть своїми спільними навчаннями постійно загострюють ситуацію на цьому напрямку. До того ж, ми бачимо, що Білорусь активно з її інфраструктурою використовується як майданчик для цих спільних навчань. Вони вже тривають довго. Наразі вони анонсували навчання авіації, до цього анонсувалися лише навчання сухопутних підрозділів", - сказав він в ефірі національного телемарафону у понеділок.

Демченко наголосив, що безпосередньо біля кордону не фіксується переміщення техніки, польоти авіації чи інші провокації.

"Але такими маневрами, нагнітаннями ситуації про нарощування так званого регіонального угруповання військ союзної країни вони постійно нагнітають ситуацію. Безумовно, ми змушені тримати на цьому напрямку необхідну кількість сил та засобів, щоб у разі спроби вторгнення на територію України дати відсіч ворогові. І ці сили ми не можемо використовувати на важливіших напрямках, де наразі ведуться повноцінні бойові дії", - сказав він.

У Держприкордонслужбі зазначили, що ситуація на лінії кордону залишається повністю контрольованою, але досить напруженою.

"Україна ніколи не відкидала, що з напрямку Білорусі може відновитися вторгнення російських підрозділів, ми також бачимо, що РФ активно тисне на Білорусь", - сказав Демченко.

Раніше в Міноборони Білорусі повідомили, що Росія та Білорусь проведуть спільні льотно-тактичні навчання з 16 січня до 1 лютого.

Теги: #білорусь #держприкордонслужба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:55 09.01.2023
Мінськ і Москва проведуть навчання авіапідрозділів у другій половині січня у Білорусі

Мінськ і Москва проведуть навчання авіапідрозділів у другій половині січня у Білорусі

18:55 04.01.2023
Найближчими тижнями частина російських військових, які перебувають у Білорусі, будуть відправлені на Донбас

Найближчими тижнями частина російських військових, які перебувають у Білорусі, будуть відправлені на Донбас

15:24 04.01.2023
У Закарпатті 14 осіб спробували незаконно перетнути кордон із Румунією, п'ятьох затримали - Держприкордонслужба

У Закарпатті 14 осіб спробували незаконно перетнути кордон із Румунією, п'ятьох затримали - Держприкордонслужба

19:01 02.01.2023
Українські прикордонники прийняли два бої під Бахмутом, знищено 5 окупантів

Українські прикордонники прийняли два бої під Бахмутом, знищено 5 окупантів

11:51 31.12.2022
Окупанти вночі тричі обстріляли Нікопольський район, люди не постраждали - Держприкордонслужба

Окупанти вночі тричі обстріляли Нікопольський район, люди не постраждали - Держприкордонслужба

16:06 30.12.2022
З початку воєнного стану Україну намагалися незаконно залишити 12 тис. чоловіків, 15 із них загинули – Держприкордонслужба

З початку воєнного стану Україну намагалися незаконно залишити 12 тис. чоловіків, 15 із них загинули – Держприкордонслужба

07:31 30.12.2022
Польща збільшила протяжність електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю до 72 км

Польща збільшила протяжність електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю до 72 км

19:42 29.12.2022
Україна готова до проведення розслідування інциденту, що стався 29 грудня у небі над Білоруссю в результаті відбиття ракетного удару РФ – Міноборони України

Україна готова до проведення розслідування інциденту, що стався 29 грудня у небі над Білоруссю в результаті відбиття ракетного удару РФ – Міноборони України

17:54 29.12.2022
У горах Закарпаття виявлено тіла 2 українців, які зникли в районі гори Піп Іван

У горах Закарпаття виявлено тіла 2 українців, які зникли в районі гори Піп Іван

14:23 29.12.2022
На білоруських полігонах наразі налічується до 11 тис. особового складу противника - Генштаб ЗСУ

На білоруських полігонах наразі налічується до 11 тис. особового складу противника - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Мелітополі у вихідні знищили російський склад боєприпасів – мер

Держмитслужба спростовує звинувачення СБУ та БЕБ у створенні корупційних схем під час експорту зерна

На бахмутському напрямку на добу сталися 43 бойові зіткнення, Соледар фактично зруйнований

Генсек ОБСЄ вважає, що РФ має сенс залишатися членом організації

Командувач Сухопутних військ ЗСУ об'їхав українські позиції в районі Бахмута й Соледара

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії, загинула одна людина, ще одна поранена – голова ОВА

У Мелітополі у вихідні знищили російський склад боєприпасів – мер

Лише чотири особи змогли виїхати з Мелітополя до Запоріжжя через блокпост у Василівці за останні три тижні - мер

Україна вдячна партнерам за військову допомогу, але ніхто не зробив достатньо, доки російські чоботи залишаються на українській землі – Кулеба

ЄСПЛ у січні оприлюднить рішення щодо прийнятності справи "Україна та Нідерланди проти Росії"

Держмитслужба спростовує звинувачення СБУ та БЕБ у створенні корупційних схем під час експорту зерна

На Львівщині керівника комунального підприємства затримали на хабарі - прокуратура

Суховантаж MV Glory, який перевозив українську кукурудзу, зняли з мілини в Суецькому каналі

На бахмутському напрямку на добу сталися 43 бойові зіткнення, Соледар фактично зруйнований

На Дніпропетровщині під час пожежі загинула дитина, ще двоє отруїлися продуктами горіння - ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА