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12:10 09.01.2023

ДБР повідомило про підозру ексспівробітниці міграційної служби, яка видає російські паспорти в Луганській області

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ДБР повідомило про підозру ексспівробітниці міграційної служби, яка видає російські паспорти в Луганській області

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру співробітниці Державної міграційної служби в Луганській області, яка працює на окупантів і видає паспорти РФ.

"ДБР повідомило про підозру працівниці одного з райвідділів Управління Державної міграційної служби України в Луганській області, яка після російського вторгнення обійняла посаду в окупаційній структурі", - йдеться в повідомленні ДБР у понеділок.

За інформацією бюро, після захоплення росіянами населених пунктів Сватівського району на Луганщині колишня співробітниця міграційної служби почала працювати у так званому Міловському районному відділі внутрішніх справ "МВС ЛНР".

"Вона видає російські паспорти на тимчасового окупованих територіях. Українців, які залишилися на тимчасово окупованій території, часто примушують отримувати російські паспорти", - уточнюється в повідомленні.

Фігурантці повідомлено про підозру за статтею про державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України), санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Теги: #лнр #міграційна #дбр

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