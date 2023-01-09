У Києві через погіршення погоди зросла кількість ДТП, відомо про шістьох постраждалих – КМВА

30 дорожньо-транспортних пригод сталося в Києві в понеділок уранці, їхня кількість зросла через погіршення погодних умов у столиці, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Через погодні умови в столиці зросла кількість ДТП. З 8:00 зафіксовано вже 30 ДТП", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що наразі відомо вже про шістьох постраждалих.

"Закликаємо водіїв зважати на погодні умови, бути максимально обережними та дотримуватись правил дорожнього руху. По можливості утриматися від поїздок приватним автотранспортом", - підсумували в КМВА.