На Миколаївщині вранці збито ворожий розвідувальний БПЛА

Ворожий розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня було збито в понеділок уранці на підльоті до Очаківського порту (Миколаївська обл.), повідомляє пресслужба Повітряного командування "Південь".

"9 січня, близько 9:00, на підльоті з моря до Очаківського порту силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" ліквідовано російський ударно-розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що аналогічний БПЛА було уражено і 7 січня.