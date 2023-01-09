Події

10:48 09.01.2023

На Миколаївщині вранці збито ворожий розвідувальний БПЛА

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На Миколаївщині вранці збито ворожий розвідувальний БПЛА

Ворожий розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня було збито в понеділок уранці на підльоті до Очаківського порту (Миколаївська обл.), повідомляє пресслужба Повітряного командування "Південь".

"9 січня, близько 9:00, на підльоті з моря до Очаківського порту силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" ліквідовано російський ударно-розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що аналогічний БПЛА було уражено і 7 січня.

Теги: #знищення #бпла_рф

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