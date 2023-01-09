Події

10:56 09.01.2023

Унаслідок удару по Шевченковому на Харківщині одна людина загинула, семеро постраждали

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Унаслідок удару по Шевченковому на Харківщині одна людина загинула, семеро постраждали

Унаслідок ракетного удару, завданого по ринку в смт Шевченкове Харківської області в понеділок уранці, загинула жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"За уточненою інформацією, на жаль, загинула 60-річна жінка. Всіх інших постраждалих госпіталізовано. Медики надають їм допомогу. Рятувальники продовжують розбирати завали", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

У пресслужбі ОВА уточнили, що наразі відомо про одну загиблу та сімох постраждалих, серед яких 13-річна дитина.

 

Теги: #удар #харківська_область

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