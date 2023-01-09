Події

09:23 09.01.2023

Роботу всіх насосних станцій Миколаєва тимчасово припинено

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Роботу всіх насосних станцій Миколаєва тимчасово припинено

Роботу всіх насосних станцій Миколаєва тимчасово призупинено в понеділок уранці, повідомляє ДКП "Миколаївводоканал".

"Станом на 8 годину 30 хвилин змушені зупинити роботу всіх насосних станцій водопроводу. Причина - технічна проблема на виробничих підрозділах", - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що фахівці вже розпочали необхідні ремонтні роботи.

"Після успішного завершення нам знадобиться орієнтовно до 12 годин, щоб відновити водопостачання. Зараз вода в місто ще подається, але вже з низьким тиском, можливо, десь узагалі буде відсутня", - наголосили в ДКП.

Теги: #миколаїв #водопостачання

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