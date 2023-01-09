Події

08:50 09.01.2023

У Києві спостерігається зниження температури в понеділок і невеликий сніг, а у вівторок очікується потепління

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У Києві спостерігається зниження температури в понеділок і невеликий сніг, а у вівторок очікується потепління

У Києві спостерігається зниження температури у понеділок та невеликий сніг, а у вівторок очікується потепління, повідомила пресслужба Київської військової державної адміністрації.

"Сьогодні у столиці пройде невеликий сніг. Сильний вітер південно-східного напрямку досягатиме штормових позначок 15-20 метрів за секунду. Тож дуже уважно паркуйте автомобілі, не затримуйтеся під деревами, великими рекламними конструкціями. Температура коливатиметься від -5 до -7 градусів. Вже завтра очікується потепління", - йдеться у повідомленні.

У КВДА зазначили, що станом на 08.20 понеділка на вулиці Києва виведено 180 одиниць спецтехніки "Київавтодору".

"Сніг прибирають понад 3,5 тисячі комунальників. Зупинки громадського транспорту, колії, тротуари, велодоріжки інтенсивно обробляються протиожеледними засобами. Ще раз закликаємо киян і гостей міста бути свідомими і не заважати роботі спецтехніки", - наголосили у відомстві.

 

 

 

Теги: #київ #негода

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