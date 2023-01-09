Події

07:20 09.01.2023

У Генштабі припускають погіршення морально-психологічного стану ворога та закінчення війни на будь-яких умовах

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У Генштабі припускають погіршення морально-психологічного стану ворога та закінчення війни на будь-яких умовах

У Генеральному штабі Збройних сил України штабі передбачають погіршення морально-психологічного стану російських військових і закінчення війни на будь-яких умовах.

"Відзначається тенденція до погіршення морально-психологічного стану особового складу ворога. Так, серед військових 127-ї окремої розвідувальної бригади, що дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, шириться думка про закінчення війни на будь-яких умовах", - йдеться у повідомленні.

Однак, за наявною інформацією, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до республіки білорусь із російської федерації знята із довготривалого зберігання та потребує обслуговування. Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці.

 

 

 

Теги: #зсу #зведення

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