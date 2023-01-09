Події

07:16 09.01.2023

Міноборони РФ піддалося критиці за їх заяву про нібито проведення "операції помсти" у Краматорську

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Міноборони РФ піддалося критиці за їх заяву про нібито проведення "операції помсти" у Краматорську

Російське військове командування піддали критиці за його заяву про нібито проведення "операції помсти" у Краматорську Донецької області, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"8 січня Міноборони Росії оголосило, що російські війська провели "відповідну операцію" проти українських сил за удар по Макіївці 31 грудня, під час якого загинули до 400 мобілізованих солдатів", - йдеться у повідомленні.

Міноборони РФ помилково заявило, що удару у відповідь було завдано по кількох пунктах тимчасової дислокації Збройних сил України в Краматорську Донецької області, в результаті якого нібито загинули понад 600 українських військовослужбовців.

Зазначається, що іноземні журналісти побували на місці удару в Краматорську і заявили, що він припав на порожню школу.

Крім того, деякі російські блогери негативно відреагували на заяву Міноборони, наголосивши, що відомство часто пред'являє фейкові заяви.

"Міноборони Росії часто подає шахрайські заяви та критикуючи російське військове керівництво за те, що воно вигадало історію, щоб "помститися" за удар у Макіївці, замість того, щоб притягнути російське керівництво до відповідальності за втрати", - зазначають у звіті.

Вчені зазначають, що застосування російським Міноборони схеми подання скарг та відплати до багатьох своїх операцій створило негативний зворотний зв'язок із помітними представниками провоєнного російського інформаційного простору.

На початку масованої кампанії ударів по критично важливій інфраструктурі України в жовтні 2022 року Міноборони Росії використало аналогічне формулювання "відплати" за удари по мосту через Керченську протоку та іншу російську інфраструктуру, додали аналітики.

На думку західних учених, Міноборони Росії частково використало це формулювання для пом'якшення вимоги з боку провоєнної спільноти "помститися" за дії України, але спровокувало безліч відповідей від блогерів з описом інших випадків, за які відомство має однаково "помститися".

Таким чином, це створило зашморг негативного зворотного зв'язку, в якому воно намагається реагувати на успіхи українських наступальних дій.

Реакція Міноборони Росії на удар по Макіївці вкотре відкрила можливість для рішучої критики російського військового керівництва щодо ведення війни, наголосили в ISW.

 

 

 

Теги: #рф #міноборони #isw

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