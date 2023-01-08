У Херсон доставили 7 генераторів, куплених коштом МЗС ФРН - Янушевич

7 генераторів, куплених коштом МЗС Німеччини для потреб критичної інфраструктури Херсона та онкодиспансеру, доставили в місто в неділю, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"У Херсон доставили 7 генераторів - три для водопровідно-каналізаційного господарства міста, один – для потреб Херсонського онкологічного диспансеру і ще три – для стабільної роботи "Херсонтеплоенерго", - написав Янушевич у телеграм-каналі в неділю.

За його словами, зазначені генератори передало Федеральне агентство з технічної допомоги Німеччини при фінансуванні Міністерства закордонних справ ФРН.