Події

15:19 08.01.2023

За добу ЗСУ знищили близько 430 осіб особового складу агресора, 3 танки - Генштаб

1 хв читати
За добу ЗСУ знищили близько 430 осіб особового складу агресора, 3 танки - Генштаб

За добу українські військові знищили 430 осіб особового складу армії російського агресора, 3 танки, 5 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 за 08.01.23 орієнтовно становили особового складу ‒ близько 111170 (+430) людей ліквідовано, танків ‒ 3069 (+3) од, бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од, артилерійських систем – 2065 (+3) од, РСЗВ – 431 (+0) од, засобів ППО ‒ 217 (+0) од, літаків – 285 (+0) од, вертольотів – 272 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5), крилатих ракет ‒ 723 (+0), кораблів / катерів ‒ 16 (+0) од, автомобільної техніки і автоцистерн – 4801 (+3) од, спеціальної техніки ‒ 183 (+1)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на Фейсбук.

Зазначається, що дані уточнюються.

 

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:27 08.01.2023
За минулу добу ворог завдав 9 ракетних та 3 авіаційні удари - Генштаб ЗСУ

За минулу добу ворог завдав 9 ракетних та 3 авіаційні удари - Генштаб ЗСУ

13:25 08.01.2023
Унаслідок збройної агресії РФ проти України за минулу добу загинули 2 цивільних, ще 9 дістали поранень - К.Тимошенко

Унаслідок збройної агресії РФ проти України за минулу добу загинули 2 цивільних, ще 9 дістали поранень - К.Тимошенко

11:44 07.01.2023
За добу ворог втратив близько 490 осіб, 2 танки та 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

За добу ворог втратив близько 490 осіб, 2 танки та 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

19:03 06.01.2023
Окупанти за добу завдали ракетного удару по території України, здійснили 12 обстрілів із РСЗВ

Окупанти за добу завдали ракетного удару по території України, здійснили 12 обстрілів із РСЗВ

17:23 06.01.2023
Одностороннє оголошення РФ щодо припинення вогню нікого не може ввести в оману, миру не може бути досягнуто без виведення російських військ з території України - МЗС Франції

Одностороннє оголошення РФ щодо припинення вогню нікого не може ввести в оману, миру не може бути досягнуто без виведення російських військ з території України - МЗС Франції

09:15 06.01.2023
453 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

453 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

19:24 05.01.2023
Окупанти завдали 8 авіаударів по Україні та здійснили 10 обстрілів із РСЗВ за добу - Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали 8 авіаударів по Україні та здійснили 10 обстрілів із РСЗВ за добу - Генштаб ЗСУ

16:13 05.01.2023
В Україні через російську агресію постраждали 1189 об'єктів культурної інфраструктури

В Україні через російську агресію постраждали 1189 об'єктів культурної інфраструктури

09:48 05.01.2023
ПВК "Вагнер" почала рекрутувати політв'язнів із Чечні - ГУР МО України

ПВК "Вагнер" почала рекрутувати політв'язнів із Чечні - ГУР МО України

09:15 05.01.2023
За добу ворог втратив близько 810 осіб о/с, 3 танки, 12 артилерійських систем - Генштаб ЗСУ

За добу ворог втратив близько 810 осіб о/с, 3 танки, 12 артилерійських систем - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

З полону повернули ще 50 українців в результаті чергового обміну - Єрмак

Окупанти обстріляли Запоріжжя касетними боєприпасами, пошкоджено складські та допоміжні приміщення - голова ОВА

У Соледарі зараз дуже важко - Маляр

Зеленський: ми повинні забезпечити реальну відповідальність держави-терориста за цю війну і безпеку всім поколінням українців після її завершення

Ворог завдав двох ракетних ударів по Мерефі, за попередніми даними 1 людина постраждала - голова Харківської ОВА

ОСТАННЄ

Прем'єр Швеції відкинув можливість виконання всіх умов Анкари для вступу його країни в НАТО

СБУ попереджає про антитерористичні контрдиверсійні заходи у Харкові

У Херсон доставили 7 генераторів, куплених коштом МЗС ФРН - Янушевич

З полону повернули ще 50 українців в результаті чергового обміну - Єрмак

Населення північного заходу Австралії зіткнулося з найсильнішою повінню

За минулу добу окупанти обстріляли три райони Харківщини, загинув мирний житель - голова ОВА

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями мокрий сніг та дощ

Окупанти обстріляли Запоріжжя касетними боєприпасами, пошкоджено складські та допоміжні приміщення - голова ОВА

Китай після трьох років обмежень через COVID-19 почав відкривати кордони для туристів

У Соледарі зараз дуже важко - Маляр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА