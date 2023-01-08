За добу ЗСУ знищили близько 430 осіб особового складу агресора, 3 танки - Генштаб

За добу українські військові знищили 430 осіб особового складу армії російського агресора, 3 танки, 5 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 за 08.01.23 орієнтовно становили особового складу ‒ близько 111170 (+430) людей ліквідовано, танків ‒ 3069 (+3) од, бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од, артилерійських систем – 2065 (+3) од, РСЗВ – 431 (+0) од, засобів ППО ‒ 217 (+0) од, літаків – 285 (+0) од, вертольотів – 272 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5), крилатих ракет ‒ 723 (+0), кораблів / катерів ‒ 16 (+0) од, автомобільної техніки і автоцистерн – 4801 (+3) од, спеціальної техніки ‒ 183 (+1)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на Фейсбук.

Зазначається, що дані уточнюються.