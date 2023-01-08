За минулу добу окупанти обстріляли три райони Харківщини, загинув мирний житель - голова ОВА

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали населені пункти в Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої ночі ворог завдав два ракетних удари по місту Мерефа Харківського району. Пошкоджено об'єкт цивільної промисловості. На жаль, загинув 50-річний мирний житель. Крім того, протягом доби ворог обстрілював село Стариця Чугуївського району та смт Дворічна Куп'янського", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у Дворічній під ворожий обстріл потрапив приватний житловий будинок та будівля підрозділу ДСНС. Також було пошкоджено 2 автоцистерни та оперативний автомобіль пожежників. Без постраждалих.