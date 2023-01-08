Окупанти обстріляли Запоріжжя касетними боєприпасами, пошкоджено складські та допоміжні приміщення - голова ОВА

Російські окупанти в ніч на неділю обстріляли Запоріжжя із застосуванням касетних боєприпасів, внаслідок чого пошкоджено складські та допоміжні приміщення, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Вночі ворог вчергове атакував південні околиці Запоріжжя, застосувавши касетні боєприпаси. Унаслідок влучання ракет пошкоджені складські та інші допоміжні приміщення", - написав Старух в телеграм-каналі в неділю вранці.

За його словами, наразі інформація про постраждалих відсутня. Над знищенням касетних боєприпасів продовжують працювати відповідні служби.