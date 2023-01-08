Проливні дощі порушили електропостачання понад 330 тис. будинків і комерційних підприємств у Каліфорнії

Зливи і сильний вітер залишили без світла понад 330 тис. домогосподарств і комерційних підприємств в американському штаті Каліфорнія, повідомляють у неділю західні ЗМІ.

Також погана погода стала причиною загибелі з Нового року не менше шести осіб в цьому штаті.

Тим часом, метеорологи попереджають, що з понеділка штат опиниться в зоні впливу тропічних повітряних мас, які принесуть дощі та сніг.

Напередодні Національна метеорологічна служба США попередила, що зливи, які продовжують йти в Каліфорнії з кінця грудня, можуть призвести до рекордного підвищення рівня води в річках, і це загрожує повенями центральної частини штату.