Події

13:38 08.01.2023

Проливні дощі порушили електропостачання понад 330 тис. будинків і комерційних підприємств у Каліфорнії

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Проливні дощі порушили електропостачання понад 330 тис. будинків і комерційних підприємств у Каліфорнії

Зливи і сильний вітер залишили без світла понад 330 тис. домогосподарств і комерційних підприємств в американському штаті Каліфорнія, повідомляють у неділю західні ЗМІ.

Також погана погода стала причиною загибелі з Нового року не менше шести осіб в цьому штаті.

Тим часом, метеорологи попереджають, що з понеділка штат опиниться в зоні впливу тропічних повітряних мас, які принесуть дощі та сніг.

Напередодні Національна метеорологічна служба США попередила, що зливи, які продовжують йти в Каліфорнії з кінця грудня, можуть призвести до рекордного підвищення рівня води в річках, і це загрожує повенями центральної частини штату.

Теги: #сша #енергетика #злива

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