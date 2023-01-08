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13:16 08.01.2023

Зеленський: ми повинні забезпечити реальну відповідальність держави-терориста за цю війну і безпеку всім поколінням українців після її завершення

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Зеленський: ми повинні забезпечити реальну відповідальність держави-терориста за цю війну і безпеку всім поколінням українців після її завершення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна забезпечити реальну відповідальність РФ за агресивну війну проти українського народу і безпеку всім поколінням українців після того, як війна буде завершена.

"Ми повинні повернути український прапор в усі міста і громади України, забезпечити реальну відповідальність держави-терориста за цю війну і безпеку всім поколінням українців після завершення цієї війни", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

 

 

Теги: #зеленський

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