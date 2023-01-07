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11:54 07.01.2023

За добу ЗСУ відбили атаки в районі 14 населених пунктів - Генштаб

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За добу ЗСУ відбили атаки в районі 14 населених пунктів - Генштаб

За минулу добу ЗСУ відбили атаки ворога в районі 14 населених пунктів у Луганській та Донецькій областях, де тривають спроби наступальних дій.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині", – йдеться в ранковому зведенні в суботу.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону, веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Зазначається, що українська авіація протягом минулої доби завдала удару по району зосередження окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження 4 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також 2 його складів паливно-мастильних матеріалів

Заповнення своїх втрат в Україні ворог намагається компенсувати добровольцями з прикордонних російських областей. У Генштабі інформують, що через невиконання плану щодо набору добровольців у війська територіальної оборони в Бєлгородській області в рекрутингову кампанію залучили місцеву поліцію. Службовці обходять квартири і будинки, проводять перепис чоловічого населення призовного віку і бесіди з популяризації служби.

Теги: #атаки #зсу

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