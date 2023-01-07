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11:29 07.01.2023

Митрополит Епіфаній у Лаврі: ми не бажали цієї війни, але ворог підступно порушив мир і вторгся на нашу землю

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Митрополит Епіфаній у Лаврі: ми не бажали цієї війни, але ворог підступно порушив мир і вторгся на нашу землю

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній на богослужінні в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври висловив упевненість у перемозі України у війні з РФ.

"Ми не бажали цієї війни. Як народ ми прагнули мирно жити, маючи згоду з усіма. Але ворог підступно порушив мир і вторгся на нашу землю, проливаючи кров, сіючи смерть, бажаючи знищити нашу державність", - сказав Епіфаній під час богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Митрополит висловив упевненість, що ворог обов'язково зазнає поразки у війні, "оскільки правда на нашому боці, а там де правда, там Бог, а з Богом ми безсумнівно переможемо".

За його словами, зруйнувавши плани "кремлівського тирана", українці вже досягли моральної перемоги. "Бо всі люди засуджують акти геноциду, терор і чисельні військові злочини, які Російська імперія зла здійснює на нашій землі", - заявив він.

Епіфаній згадав українських військових, які захищають українців від російської агресії. Крім того, митрополит згадав про громадян України на тимчасово окупованих територіях, полонених, переселенців, біженців, волонтерів, президента, спікера парламенту, прем'єр-міністра, голів громад.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони України у грудні 2022 року запровадила санкції проти низки ієрархів УПЦ (МП), зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). Пізніше намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням не забирати в УПЦ (МП) два храми на території Лаври.

27 грудня 2022 року Міністерство культури та інформаційної політики рекомендувало не продовжувати оренду Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської Лаври для УПЦ (МП). 5 січня Комісія з приймання-передання від УПЦ (МП) державі Успенського собору і Трапезної церкви Києво-Печерської Лаври завершила роботу, після того як в УПЦ (МП) закінчилася оренда на дані храми.

6 січня Національний заповідник Києво-Печерська Лавра заявив, що дозволив Православній Церкві України (ПЦУ) провести богослужіння з нагоди Різдва Христового (7 січня) в Успенському соборі.

Теги: #лавра #різдво #епіфаній

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