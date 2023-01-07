Предстоятель ПЦУ здійснює богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Лаври

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній розпочав богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 9:00 храм був заповнений журналістами і парафіянами.

Богослужіння також транслюється на екран біля входу в храм.

Перед початком служби в храмі виконували українські колядки "Нова радість стала" і "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони України у грудні 2022 року запровадила санкції проти низки ієрархів УПЦ (МП), зокрема. намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя).

Пізніше намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням не забирати в УПЦ (МП) два храми на території Лаври.

27 грудня 2022 року Міністерство культури та інформаційної політики рекомендувало не продовжувати оренду Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської Лаври для УПЦ (МП).

5 січня Комісія з приймання-передання від УПЦ (МП) державі Успенського собору і Трапезної церкви Києво-Печерської Лаври завершила роботу, після того як в УПЦ (МП) закінчилася оренда на ці храми.

6 січня Національний заповідник Києво-Печерська Лавра заявив, що дозволив Православній Церкві України (ПЦУ) провести богослужіння з нагоди Різдва Христового (7 січня) в Успенському соборі.