Події

20:01 06.01.2023

Ворог концентрує угруповання для проведення наступальних дій – брифінг Єрмака для сенаторів США

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Росія концентрує угруповання для проведення наступальних дій, про це йшлося на брифінгу, який провів у п'ятницю глава Офісу президента України Андрій Єрмак для сенаторів США Джека Ріда та Ангуса Кінга.

На брифінгу, повідомляє пресслужба Офісу президента, "ішлося також про потреби сил оборони України в забезпеченні військовою технікою та боєприпасами".

"Окремо було розглянуто питання захисту української критичної інфраструктури, яку й далі обстрілює ворог. Наголошувалося на важливості відновлення трансформаторів різної потужності та обладнання електростанцій, які були пошкоджені внаслідок обстрілів. Крім того, йшлося про протидію ворожим кібератакам", - йдеться в повідомленні.

"Відзначено важливу роль допомоги, яку надають нашій країні США задля відновлення та захисту критичної інфраструктури. Учасники брифінгу ознайомилися з поточним станом та розвитком можливостей протиповітряної оборони України", - повідомляє також пресслужба.

Теги: #брифінг #сенатори #єрмак

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